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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 16 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol18:45
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:53 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Soleado
08:00 10° 10° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Oeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Suroeste 12 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Suroeste 12 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sur 13 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sur 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sureste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Sureste 15 - 40 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sureste 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sureste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sureste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Sureste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sureste 17 - 40 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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