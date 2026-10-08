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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 13°. Con vientos de 22 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 19 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 17 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 21 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:20
Puesta del sol19:02
Horas de luz12h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:20 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Suroeste 20 - 44 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Suroeste 18 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Suroeste 15 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Suroeste 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Sur 18 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Sur 18 - 41 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 17 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 19 - 42 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 22 - 47 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sur 21 - 48 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 22 - 46 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 21 - 48 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sur 18 - 39 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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