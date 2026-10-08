Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 13°. Con vientos de 22 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:20
|Puesta del sol
|19:02
|Horas de luz
|12h 42m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:20 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Suroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Suroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|14°
|14°
|Suroeste 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|14°
|14°
|Suroeste 18 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Suroeste 20 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Suroeste 19 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Suroeste 18 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|18°
|18°
|Suroeste 15 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Suroeste 16 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Suroeste 17 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|19°
|19°
|Suroeste 17 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Sur 19 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Sur 22 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Sur 21 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Sur 22 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Sur 21 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Sur 19 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Sur 18 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán