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El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 14 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Norte 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noroeste 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noroeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:11 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 36 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Noreste 8 - 17 km/h 0% Niebla
03:00 10° 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Niebla
04:00 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Niebla
05:00 10° 10° Norte 7 - 16 km/h 0% Niebla
06:00 10° 10° Norte 9 - 17 km/h 0% Niebla
07:00 11° 11° Norte 9 - 18 km/h 0% Niebla
08:00 11° 11° Norte 9 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Norte 10 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Norte 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Norte 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Norte 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noroeste 14 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Norte 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Oeste 12 - 30 km/h 60% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Suroeste 11 - 36 km/h 90% 6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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