El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 14 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 14 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:11
|Puesta del sol
|18:36
|Horas de luz
|11h 25m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|69%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:11 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 36 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|10°
|10°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|03:00
|10°
|10°
|Noreste 7 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|04:00
|10°
|9°
|Noreste 7 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|05:00
|10°
|10°
|Norte 7 - 16 km/h
|0%
|Niebla
|06:00
|10°
|10°
|Norte 9 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|11°
|11°
|Norte 9 - 18 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|11°
|11°
|Norte 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Norte 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Norte 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Norte 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Norte 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Norte 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Norte 12 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Norte 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Noroeste 14 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Norte 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Norte 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Noroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|18°
|18°
|Noroeste 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Oeste 12 - 30 km/h
|60% 1.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 36 km/h
|90% 6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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