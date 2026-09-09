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El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol18:40
Horas de luz11h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:01 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Norte 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Norte 7 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Norte 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Noreste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Este 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Este 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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