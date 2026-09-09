El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:01
|Puesta del sol
|18:40
|Horas de luz
|11h 39m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|3%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:01 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Noreste 13 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Norte 10 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Norte 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|11°
|11°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Norte 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|9°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Norte 9 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|13°
|13°
|Norte 7 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|16°
|16°
|Este 9 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|14°
|14°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|14°
|14°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Este 9 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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