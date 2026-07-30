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El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 22m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:49 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 20 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 19 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Este 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Este 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Este 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Noreste 12 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Noreste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Noreste 14 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Noreste 10 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Este 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Este 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noreste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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