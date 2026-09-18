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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:48 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Norte 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Noreste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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