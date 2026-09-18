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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 8 - 29 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Noroeste 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 11 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 21 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol19:23
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:31 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 21 - 61 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 7 - 32 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 6 - 33 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 7 - 33 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Norte 5 - 33 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Norte 6 - 28 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 7 - 28 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 8 - 29 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 7 - 29 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 7 - 29 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 5 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Norte 5 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 5 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 5 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 9 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Suroeste 21 - 59 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 11 - 52 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 8 - 30 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 7 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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