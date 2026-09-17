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Ni Santorini ni Mykonos: la isla de Grecia que es furor por los cerdos que pasean y nadan junto a los turistas en la playa

Atokos es una diminuta isla griega que pasó de ser un destino prácticamente desconocido a convertirse en una sensación viral gracias a los videos que circulan en TikTok e Instagram. Gracias a ello, cada vez más visitantes llegan para vivir la experiencia en carne propia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Atokos, la isla de Grecia donde los cerdos pasean y nadan junto a los turistas en la playa.
Atokos, la isla de Grecia donde los cerdos pasean y nadan junto a los turistas en la playa. Foto: Club de Caza
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En un país famoso por sus playas de aguas turquesas, paisajes mediterráneos y pueblos de postal, una pequeña isla del mar Jónico está captando la atención de viajeros de todo el mundo por una razón completamente inesperada: una comunidad de cerdos negros que camina libremente por la arena y comparte el mar con los turistas.

Se trata de Atokos, una diminuta isla griega que pasó de ser un destino prácticamente desconocido a convertirse en una sensación viral gracias a los videos que circulan en TikTok e Instagram. Las imágenes muestran a los animales nadando alrededor de embarcaciones, recorriendo la costa y acercándose con total naturalidad a quienes llegan para disfrutar de sus aguas cristalinas.

La increíble isla griega donde los cerdos se bañan junto a los turistas

Lo que comenzó como una curiosidad local se transformó en uno de los fenómenos turísticos más llamativos del Mediterráneo. Cada verano, decenas de visitantes desembarcan en las playas de Atokos con un objetivo muy particular: observar y fotografiar a los famosos cerdos negros que habitan la isla.

Cada verano, decenas de visitantes desembarcan en Atokos para fotografiar a los famosos cerdos negros. Foto: La Vanguardia

Durante los días más calurosos, los animales suelen ingresar al agua para refrescarse, protagonizando una escena tan inusual como fotogénica. Su comportamiento tranquilo y familiaridad con la presencia humana contribuyeron a multiplicar la popularidad del lugar en las redes sociales.

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De paraíso desconocido a fenómeno viral: así cambió Atokos en pocos años

Atokos tiene una superficie de apenas 4,5 kilómetros cuadrados y forma parte del archipiélago de las Echinades. Aunque pertenece administrativamente al municipio de Ítaca, se encuentra frente a la costa occidental de Grecia y muy cerca de otros destinos turísticos del mar Jónico.

Sin embargo, no es un destino convencional. La isla está deshabitada y no cuenta con hoteles, restaurantes ni infraestructura turística permanente. Además, es una propiedad privada vinculada a la familia naviera Tsakos.

Atokos está deshabitada y no cuenta con hoteles, restaurantes ni infraestructura turística. Foto: La Vanguardia

Durante años fue conocida principalmente por navegantes y amantes de las rutas marítimas, pero la difusión de videos protagonizados por sus peculiares habitantes cambió por completo su perfil turístico.

Hoy, embarcaciones procedentes de Cefalonia, Ítaca, Lefkada y distintos puntos de la Grecia continental realizan paradas frecuentes en sus playas, impulsadas por el creciente interés de viajeros que buscan vivir esta experiencia única.

El misterio sin resolver que rodea a los famosos cerdos de Atokos

Tan llamativa como la presencia de los animales es la historia de su origen. Hasta el día de hoy no existe una explicación definitiva sobre cómo llegaron los cerdos a la isla.

Las teorías más difundidas sostienen que podrían ser descendientes de animales transportados por embarcaciones y posteriormente abandonados, o incluso supervivientes de algún naufragio que lograron establecer una población estable con el paso de los años.

Hasta el día de hoy no existe una explicación definitiva sobre cómo llegaron los cerdos a la isla de Atokos. Foto: Euro News

Ninguna de estas hipótesis fue comprobada históricamente. Lo único que se sabe con certeza es que los cerdos llevan años viviendo libremente en Atokos y se adaptaron perfectamente a las condiciones del lugar.

A pesar de su convivencia habitual con visitantes, los especialistas recuerdan que siguen siendo animales salvajes, por lo que se recomienda mantener distancia y evitar alimentarlos o alterar su comportamiento natural.

“Piggy Island”: el apodo que convirtió a esta isla en una de las curiosidades más buscadas de Grecia

La popularidad alcanzada durante los últimos años dio lugar a un apodo que ya es ampliamente utilizado por turistas y operadores turísticos: “Piggy Island” o “la isla de los cerdos”.

La popularidad alcanzada en los últimos años dio lugar al apodo "Piggy Island" por parte de los turistas. Foto: Unsplash

No obstante, su atractivo va mucho más allá de esta singular fauna. Atokos conserva aguas transparentes, playas prácticamente vírgenes y un entorno natural privilegiado. Además, forma parte de un área protegida integrada en la red europea Natura 2000, destinada a preservar ecosistemas de gran valor ambiental.

Esa combinación de aislamiento, naturaleza intacta y una historia tan curiosa como difícil de explicar convirtió a la isla en uno de los rincones más peculiares de Grecia.

Lo que comenzó como una rareza conocida por unos pocos navegantes terminó transformándose en una atracción internacional. Y mientras el misterio sobre el origen de sus célebres habitantes sigue sin resolverse, miles de viajeros continúan llegando cada temporada para comprobar que, en una pequeña isla perdida del mar Jónico, los cerdos también disfrutan del verano.

GreciaTurismoIslaCerdo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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