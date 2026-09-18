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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
24°
Viento
Este 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol18:56
Horas de luz11h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:57 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 25° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 26° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 24° 25° Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 23° 24° Sur 2 - 12 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Este 4 - 9 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 19° 19° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Sureste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Sureste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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