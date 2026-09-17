Descuentos para jubilados: cómo acceder a beneficios de hasta 35% sin hacer trámites

Descuentos en supermercados para jubilados. Foto: NA.

Miles de jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias, ópticas y otros comercios de todo el país. El programa permite reducir el gasto mensual y funciona de manera automática al momento de pagar con la tarjeta de débito con la que se cobran los haberes.

Se trata de Beneficios Capital Humano - ANSES, un programa que reúne promociones en más de 12.000 puntos de venta. La propuesta incluye más de 7.000 comercios adheridos y las principales cadenas de supermercados, con descuentos que parten del 10% y pueden alcanzar porcentajes mayores según el comercio y el banco donde se perciben los haberes.

Uno de los principales aspectos del programa es que no requiere inscripción ni trámites adicionales. Para acceder a las promociones, el jubilado o pensionado debe utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra su jubilación o pensión y realizar la compra en un comercio adherido.

Qué descuentos ofrecen los supermercados

Las condiciones varían según cada cadena. En Disco, Jumbo y Vea, el descuento es del 10% en todos los rubros, excepto electrodomésticos, y se suma un 20% adicional en perfumería y limpieza. La promoción funciona de lunes a jueves y no tiene tope de gasto.

En Coto y La Anónima, el ahorro también es del 10% de lunes a jueves y sin tope, aunque existen exclusiones y no es acumulable con otras promociones. Super CAS y FASA ofrecen el mismo porcentaje los lunes y martes.

Por su parte, Josimar y Toledo tienen un descuento del 15%: en el primero rige los martes y en el segundo los jueves, ambos sin tope.

Descuentos en supermercados. Foto: -

En Carrefour, el descuento alcanza el 10% de lunes a miércoles, con un tope mensual de $35.000. Día ofrece 10% los lunes, con un límite de $2.000 por transacción, mientras que ChangoMás aplica el 10% todos los días, con topes de $12.000 por operación y $50.000 mensuales.

Los beneficios adicionales, según el banco

Los descuentos pueden ampliarse si el jubilado cobra sus haberes en determinadas entidades bancarias. Banco Nación suma un reintegro del 5% mediante BNA+ MODO, con topes semanales y mensuales.

Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con límites diferenciados para supermercados, farmacias y ópticas.

En Banco Supervielle, los clientes pueden acceder a un 20% los martes en determinadas cadenas, además de descuentos en farmacias y estaciones de servicio Shell.

Banco Patagonia ofrece hasta 35% de descuento en supermercados, hasta 25% en combustible y hasta 20% en farmacias, con topes mensuales.

Finalmente, Banco Provincia permite acceder a un 5% de descuento mediante Cuenta DNI en supermercados adheridos, con un tope semanal de $5.000 por persona.

Descuentos para jubilados en compras. Foto: Foto generada con IA

También pueden obtener rendimientos por el dinero depositado

Además de las promociones, algunos jubilados y pensionados pueden acceder a una cuenta remunerada, que genera rendimientos diarios sobre el dinero depositado en la cuenta donde reciben sus haberes.

Las condiciones, porcentajes y tasas vigentes pueden variar según cada entidad bancaria. Por eso, antes de realizar una compra o dejar dinero depositado, se recomienda consultar los canales oficiales del banco correspondiente para conocer los beneficios disponibles y sus topes actualizados.