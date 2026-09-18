Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 18 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 28 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 6°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|19:28
|Horas de luz
|11h 54m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|48%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:34 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 11h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 28 - 38 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|4°
|Norte 28 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|7°
|4°
|Norte 28 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|6°
|3°
|Norte 19 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|7°
|3°
|Norte 19 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|7°
|4°
|Norte 18 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|7°
|4°
|Noroeste 19 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|7°
|4°
|Noroeste 19 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|7°
|4°
|Noroeste 16 - 31 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|7°
|4°
|Noroeste 15 - 26 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|7°
|5°
|Noroeste 16 - 26 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|8°
|6°
|Noroeste 15 - 26 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|10°
|8°
|Noroeste 16 - 28 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|12°
|12°
|Noroeste 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|14°
|14°
|Noroeste 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|16°
|16°
|Oeste 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Oeste 20 - 38 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Oeste 14 - 36 km/h
|50% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|12°
|12°
|Suroeste 8 - 27 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|10°
|Suroeste 7 - 16 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|10°
|Sur 3 - 18 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|8°
|7°
|Noroeste 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|7°
|6°
|Oeste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|7°
|4°
|Oeste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|6°
|3°
|Oeste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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