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Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 15 - 26 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 14 - 36 km/h
Lluvia
50% 0.6 mm
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 28 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol19:28
Horas de luz11h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:34 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 11h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 28 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 28 - 30 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 28 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 19 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 19 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 16 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 15 - 26 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 16 - 26 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 15 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 10° Noroeste 16 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noroeste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Oeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Oeste 20 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Oeste 14 - 36 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Suroeste 8 - 27 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Suroeste 7 - 16 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 10° Sur 3 - 18 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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