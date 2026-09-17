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De los 25 °C a un tormentón ventoso: cómo cambia el tiempo en el AMBA con la llegada de la primavera

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que Buenos Aires tendrá un clima variado en los próximos días. Qué dice el pronóstico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvia y vientos fuertes en Buenos Aires.
Lluvia y vientos fuertes en Buenos Aires. Foto: NA
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El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un cambio rotundo durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el anticipo de primavera traerá primero tardes cálidas, abundante nubosidad y temperaturas que podrían alcanzar los 25 °C.

Sin embargo, el buen tiempo durará poco: un tormentón acompañado por fuertes ráfagas modificará el panorama antes del comienzo de la nueva estación. Después del calor, el pronóstico anticipa chaparrones, viento intenso y una marcada caída de las temperaturas en el AMBA.

Qué día la temperatura llegará a 25 °C en Buenos Aires

El domingo 20 de septiembre será el día más cálido del pronóstico en Buenos Aires, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. La jornada tendrá características primaverales, aunque la inestabilidad comenzará a ganar protagonismo durante la segunda mitad del día.

Antes de alcanzar esa marca, las temperaturas subirán de manera progresiva. El viernes y el sábado tendrán máximas de 23 °C, acompañadas por abundante nubosidad. El domingo aportará un nuevo repunte térmico, pero también marcará el inicio de un cambio importante en el clima.

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Cuándo llega el tormentón al AMBA

El tormentón llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la tarde y la noche del domingo, después del momento más cálido del fin de semana. Se esperan tormentas aisladas y un rápido aumento de la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

La inestabilidad continuará durante la madrugada del lunes, cuando se prevén chaparrones en distintos sectores del AMBA. Aunque las precipitaciones perderán fuerza con el avance de la jornada, el viento seguirá presente y mantendrá condiciones incómodas para circular o realizar actividades al aire libre.

Qué días estarán marcados por fuertes ráfagas en Buenos Aires

El viento alcanzará su mayor intensidad durante la tarde y la noche del domingo, en simultáneo con las tormentas aisladas. Las ráfagas podrían llegar a los 60 km/h, por lo que será necesario asegurar objetos ubicados en balcones, patios y terrazas, además de circular con precaución.

El lunes también estará marcado por el viento fuerte, con ráfagas cercanas a los 50 km/h durante toda la jornada. Si bien los chaparrones se concentrarán durante la madrugada, las condiciones ventosas persistirán y podrían complicar los traslados, principalmente en avenidas, autopistas y espacios abiertos.

Del calor de 25 °C al frío: cuándo baja la temperatura

El descenso de la temperatura comenzará el lunes, después de los 25 °C previstos para el domingo. La máxima bajará hasta los 20 °C, aunque la mínima se mantendrá elevada, cerca de los 16 °C, debido a la nubosidad, la humedad y la persistencia del viento.

El cambio más marcado llegará el martes, cuando el termómetro oscile entre los 10 °C y los 16 °C. El cielo mayormente nublado limitará el calentamiento durante la tarde y dejará un ambiente mucho más fresco, poniendo fin al breve anticipo cálido de la primavera.

Cómo estará el clima el fin de semana y los próximos días

  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 23 °C, con cielo mayormente nublado y neblina a la madrugada.
  • Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C, con cielo mayormente nublado.
  • Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C, con tormentas aisladas y ráfagas de hasta 60 km/h durante la tarde/noche.
  • Lunes: mínima de 16 °C y máxima de 20 °C, con chaparrones la madrugada y ráfagas de 50 km/h todo el día.
  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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