Javier Milei removió al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos: lo reemplaza Casa Militar

El Gobierno dispuso que la Casa Militar pasará a asumir la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia.
Por la creciente desconfianza, el Ejecutivo decidió echar a 12 miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.
En un comunicado oficial, se informó que la medida tiene “el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.
“La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”, se detalló.
Al mismo tiempo, se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y se procederá a “la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”.
De esta forma, el organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia gana más competencias en relación con la seguridad presidencial y su entorno, sea en las inmediaciones de la Casa Rosada como en todos los sitios donde se encuentre el Javier Milei, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.