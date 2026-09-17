Javier Milei removió al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos: lo reemplaza Casa Militar

Quinta de Olivos. Foto: NA

El Gobierno dispuso que la Casa Militar pasará a asumir la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia.

Por la creciente desconfianza, el Ejecutivo decidió echar a 12 miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.

Quinta de Olivos, Gobierno, NA

En un comunicado oficial, se informó que la medida tiene “el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.

“La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”, se detalló.

Quinta de olivos, NA

Al mismo tiempo, se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y se procederá a “la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”.

De esta forma, el organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia gana más competencias en relación con la seguridad presidencial y su entorno, sea en las inmediaciones de la Casa Rosada como en todos los sitios donde se encuentre el Javier Milei, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.