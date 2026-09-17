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Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa: brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

Los participantes deberán dedicar 25 horas semanales de trabajo. La organización de las actividades permite que los voluntarios dispongan de dos días libres por semana. La convocatoria está abierta exclusivamente para parejas o dos amigos que viajen juntos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa.
Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa. Foto: Unsplash
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Para quienes sueñan con alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades y experimentar la vida en el campo europeo, una oportunidad publicada en la plataforma Worldpackers está despertando interés entre viajeros y voluntarios de distintos países. La propuesta ofrece alojamiento, comida y una inmersión en la vida rural francesa a cambio de colaborar algunas horas por semana en tareas de mantenimiento y jardinería.

La experiencia tiene lugar en Lot-et-Garonne, un departamento ubicado en el corazón de Nueva Aquitania (Nouvelle-Aquitaine), en el suroeste de Francia. Con paisajes rurales, pequeños pueblos históricos y una fuerte conexión con la naturaleza, esta zona es considerada uno de los rincones más tranquilos y auténticos del país.

Beneficios de la oferta: comida gratis, alojamiento y días libres

A diferencia de muchas experiencias de voluntariado, donde los participantes suelen compartir dormitorios, esta propuesta ofrece una habitación privada para cada pareja o dúo de voluntarios aceptado. Además del alojamiento, los anfitriones incluyen:

  • Tres comidas diarias
  • Una cocina completamente equipada
  • Acceso a internet de alta velocidad
  • Lavandería
  • Uso libre de bicicletas para recorrer la zona
La experiencia tiene lugar en Lot-et-Garonne, un departamento ubicado en el corazón de Nueva Aquitania. Foto: Unsplash

Otro detalle poco habitual es que la familia anfitriona se encarga de recibir a los voluntarios a su llegada y trasladarlos hasta la vivienda, facilitando así la adaptación inicial al entorno rural.

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Voluntariado en la campiña francesa: cómo funciona la jornada laboral de 5 horas diarias

A cambio de los beneficios incluidos, los participantes deberán dedicar 25 horas semanales de trabajo, lo que equivale a unas 5 horas por día distribuidas durante cinco jornadas semanales. Las labores solicitadas son principalmente manuales y abarcan diferentes áreas:

  • Construcción y pequeñas reparaciones
  • Decoración y tareas de mejora del hogar
  • Jardinería y cuidado de espacios verdes
  • Pintura

La organización de las actividades permite que los voluntarios dispongan de dos días libres por semana, tiempo que puede aprovecharse para conocer los pueblos de la región, recorrer senderos naturales o descubrir algunos de los principales atractivos del suroeste francés.

Los participantes deberán dedicar 25 horas semanales de trabajo, lo que equivale a unas 5 horas por día. Foto: Unsplash

Requisitos y condiciones del voluntariado en la campiña francesa

La convocatoria está abierta exclusivamente para parejas o dos amigos que viajen juntos, una condición que busca facilitar la convivencia y la dinámica de trabajo dentro del proyecto. Entre los requisitos establecidos por los anfitriones figuran:

  • Tener más de 20 años
  • Contar con nivel intermedio de inglés o francés
  • Ser no fumador
  • Tener aplicada la vacuna contra el tétanos
  • Viajar en pareja o junto a un amigo cercano

Aunque la experiencia cubre alojamiento, alimentación y servicios básicos, existen gastos que deberán ser afrontados por cada participante, como los pasajes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno dentro de Francia y los trámites de visa, en caso de ser necesarios.

Esta modalidad de voluntariado permite realizar una inmersión breve pero intensa en la vida rural francesa. Foto: Unsplash

De cuánto es el periodo mínimo y máximo para quedarse en Francia

La duración de la estancia también está definida de antemano. Los voluntarios pueden permanecer en el lugar por un período mínimo de 10 días y un máximo de dos semanas.

Esta modalidad permite realizar una inmersión breve pero intensa en la vida rural francesa, conocer de cerca las costumbres locales y colaborar en un proyecto comunitario sin necesidad de asumir compromisos de larga duración.

Más allá del ahorro económico, la propuesta aparece como una alternativa atractiva para quienes desean descubrir Francia desde una perspectiva diferente a la del turismo tradicional. Entre campos verdes, castillos y pueblos con siglos de historia, la experiencia en Lot-et-Garonne ofrece algo cada vez más valorado por muchos viajeros: cambiar por algunos días el estrés urbano por una vida simple, rodeada de naturaleza y tradición.

VoluntariadoVoluntariosFrancia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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