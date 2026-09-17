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Lula anunció un aumento del 15% en las ayudas sociales a casi dos semanas de las elecciones en Brasil

El presidente brasileño anució una suba en el programa “Bolsa Familia”, que alcanza a alrededor de 49 millones de personas. Dicho proyecto, creado por el presidente brasileño en 2003, fue uno de los principales factores detrás de la reducción drástica en los niveles de pobreza en Brasil en la primera década del siglo XXI.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lula da Silva en campaña.
Lula da Silva en campaña. Foto: REUTERS
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Lula da Silva anunció un aumento del 15% en el monto de la principal ayuda social del Gobierno, a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil en las que él aspira a la reelección.

El decreto firmado en una ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto prevé que el apoyo mínimo concedido por el programa conocido como “Bolsa Familia” pase de 600 reales (unos 116 dólares o 100 euros) a 691 reales (unos 133 dólares) por mes.

Lula da Silva en campaña.
Lula da Silva en campaña. Foto: REUTERS

El ministro de Hacienda del país vecino, Dario Durigan, enmarcó la suba dentro de la estrategia del Gobierno de “cuidar” a las familias más pobres y “retomar” el poder de compra de las mismas.

Frente a la preocupación por la degradación de las cuentas públicas, Durigan aseguró que el reajuste de las ayudas sociales se hará de “forma responsable” y que la medida está ya incorporada en el presupuesto de este año.

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Lula da Silva en campaña.
Lula da Silva en campaña. Foto: REUTERS

El impacto fiscal será de 5.800 millones de reales (unos 1.120 millones de dólares) para lo que queda de año y de alrededor de 22.000 millones de reales (unos 4.260 millones de dólares) en 2027, según las estimaciones del Gobierno.

En las últimas semanas, ya en plena campaña electoral, Lula anunció una batería de medidas, como créditos para taxistas y subsidios a los combustibles para suavizar los efectos de la inflación.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), saluda a sus seguidores durante un mitin en Juiz de Fora, Brasil, ciudad donde su padre, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante su campaña presidencial de 2018.
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro durante un mitin en Juiz de Fora. Foto: REUTERS

Las encuestas muestran una carrera cada vez más ajustada entre el presidente y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, de cara a la primera vuelta del 4 de octubre.

Con la subida en el “Bolsa Familia”, Lula copia la estrategia de su predecesor Jair Bolsonaro, quien fue muy criticado por también aumentar las ayudas sociales a pocas semanas de los comicios de 2022.

Brasil, pobreza, crisis económica
Brasil, pobreza, crisis económica

El exitoso programa, creado en 2003 durante el primer mandato presidencial de Lula, fue uno de los principales factores detrás de la reducción drástica en los niveles de pobreza en Brasil en la primera década del siglo XXI.

Alrededor de 49 millones de personas son beneficiadas por la ayuda en la actualidad, según datos del Gobierno.

Lula da Silva BrasilElecciones en Brasil
Matias Greisert
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