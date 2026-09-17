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La economía argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026: los sectores más afectados

Lo confirmó el informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto, arrojó una suba del 2% interanual.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Industria automotriz.
Industria automotriz. Foto: Pexels.
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El Producto Interno Bruto de Argentina arrojó una variación positiva interanual del 2% en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una contracción de 0,6% frente al primer trimestre de 2026.

El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que, en el primer semestre del año, la actividad económica registró un avance de 2,2%.

En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).

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Container, exportaciones. Foto: Unsplash.

Inversión y consumo, en baja

Si se compara este trimestre con el primero de 2026, los componentes que engloban a la demanda interna terminaron, en su mayoría, con retrocesos.

El de mayor impacto provino por el lado de las importaciones (-3,5%), seguido por el consumo privado (-2,4%) y público (-2,3%). La formación bruta de capital fijo —más conocida como la inversión— tampoco repuntó y mostró una contracción de 0,8%.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Ambos sectores continúan con el sendero bajista ya anotado en el primer trimestre, donde el consumo público perdió 2,4% y la inversión 1,7%.

Sin embargo, si se miran las estadísticas contra el mismo trimestre de 2025, la caída de la inversión se agrava y alcanza el 11,1%. Lo mismo ocurre con el consumo público, que se retrotrajo 4,1%, aunque el privado mostró un leve avance de 0,4%.

Inversión - economía argentina
Inversión - economía argentina

El deterioro de la inversión estuvo explicado, principalmente, por la caída de 0,1% de la inversión en construcciones, de 8,2% en otras construcciones, de 15,2% en maquinaria y equipo y de 22,1% en equipo de transporte.

Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional varió un 15,5% y el componente importado descendió un 15%. En equipo de transporte, el componente nacional descendió 20,4% y el importado tuvo una caída de 24,9%.

Con el acumulado del primer semestre, la actividad económica se expandió un 2,2%. Las estimaciones del Gobierno, plasmadas dentro del Presupuesto 2027, son que el PIB obtenga una suba de 3% para este año, por lo que todavía restarían conseguir 0,8 puntos porcentuales más. Hacia 2027, el equipo económico del oficialismo proyectó un crecimiento superior al de 2026, del 4%.

El desempeño de los sectores de actividad

-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 6,9%.

-Pesca: 44,7%.

-Explotación de minas y canteras: 16,4%.

-Industria manufacturera: -2,1%.

-Electricidad, gas y agua: 5%.

-Construcción: 0,2%.

-Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 0%.

-Hoteles y restaurantes: 1,6%.

-Transporte y comunicaciones: 1,6%.

-Intermediación financiera: 4,8%.

-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,7%.

-Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.

-Enseñanza: 0,1%.

-Servicios sociales y de salud: 0,5%.

-Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,9%.

-Hogares privados con servicio doméstico: 0,9%.

PBIEconomía argentinaINDEC
Matias Greisert
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