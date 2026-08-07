Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo soleado, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 4° para este 7 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:41
|Puesta del sol
|18:17
|Horas de luz
|10h 36m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|33%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:41 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|5°
|Suroeste 17 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|7°
|5°
|Suroeste 15 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|4°
|Suroeste 15 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|6°
|4°
|Suroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|6°
|4°
|Suroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|5°
|3°
|Suroeste 11 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|5°
|3°
|Oeste 9 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|5°
|3°
|Oeste 9 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|6°
|4°
|Oeste 9 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|7°
|6°
|Oeste 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|9°
|7°
|Oeste 11 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|10°
|9°
|Oeste 12 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|11°
|11°
|Oeste 12 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|12°
|12°
|Oeste 13 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|12°
|12°
|Noroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|12°
|12°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Noroeste 12 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|11°
|11°
|Noroeste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|10°
|10°
|Noroeste 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|10°
|8°
|Noroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|8°
|Noroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|9°
|7°
|Norte 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|7°
|Norte 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|7°
|Noroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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