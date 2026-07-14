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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 15 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:00
Horas de luz10h 2m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Norte 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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