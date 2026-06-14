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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 16 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sur 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 14 - 32 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 10° 10° Oeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 10° 10° Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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