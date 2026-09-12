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Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 19 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sur 13 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol18:43
Horas de luz11h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:57 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 16 - 37 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sur 16 - 34 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sur 16 - 35 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° Sur 17 - 37 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 19 - 41 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 10° Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 18 - 43 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 18 - 41 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 17 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 Sureste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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