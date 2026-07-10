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¿Qué ropa usar hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sureste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sureste 4 - 12 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:58
Horas de luz9h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 27 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sureste 19 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sureste 9 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sureste 10 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Sureste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 6 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Sureste 4 - 12 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Sur 7 - 13 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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