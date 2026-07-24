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¿Qué ropa usar hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Norte 8 - 20 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:53 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Noreste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noreste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Noreste 15 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noreste 11 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Norte 8 - 20 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noreste 8 - 18 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Norte 7 - 18 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Norte 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes altas
24:00 12° 12° Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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