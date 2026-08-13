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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Este 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 10°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:35 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sureste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 9 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 8 - 21 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sureste 13 - 26 km/h 40% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 18 - 39 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sureste 17 - 40 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Sureste 18 - 40 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° Sureste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Este 15 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Sureste 12 - 32 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Este 12 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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