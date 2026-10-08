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Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Córdoba este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 14°. Con vientos de 17 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
50% 0.7 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 12 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
16°
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 20°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:45 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 41 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sureste 9 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Suroeste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Suroeste 9 - 30 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sur 11 - 25 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sur 9 - 25 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 13 - 36 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 11 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 13 - 34 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 12 - 33 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 12 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 11 - 29 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sur 10 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Sur 10 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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