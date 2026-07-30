El tiempo en Córdoba hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 17 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:06
|Puesta del sol
|18:40
|Horas de luz
|10h 34m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 08:06 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 41 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noreste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|12°
|12°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Noreste 6 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|15°
|15°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Noreste 15 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Noreste 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Noreste 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Noreste 17 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Noreste 17 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|17°
|17°
|Noreste 15 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Noreste 13 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Noreste 11 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 18 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|15°
|15°
|Norte 10 - 18 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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