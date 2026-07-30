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El tiempo en Córdoba hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Noreste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 34m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:06 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 41 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noreste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Noreste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 15 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noreste 13 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Noreste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Norte 10 - 18 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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