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Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El pronóstico para Córdoba este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 11°. Con vientos de 10 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Noreste 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Noreste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:42 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 4 - 5 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Norte 7 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Noreste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Noreste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 1 - 4 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Este 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Noreste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Noreste 7 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noreste 6 - 12 km/h 30% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 13° 13° Noreste 7 - 14 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Noreste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Norte 4 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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