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¿Qué ropa usar hoy en Córdoba? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:09 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Noreste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 7 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Este 4 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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