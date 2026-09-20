Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Córdoba este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 33° y una mínima de 15°. Con vientos de 27 - 68 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 33°.
Viento: 27 - 68 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:08
|Puesta del sol
|19:11
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 33°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:08 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 27 - 68 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Noreste 4 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|20°
|20°
|Noreste 7 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Norte 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|17°
|17°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Norte 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|24°
|25°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|28°
|Norte 11 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|30°
|30°
|Noroeste 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|32°
|31°
|Noroeste 17 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|32°
|30°
|Suroeste 13 - 45 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|29°
|29°
|Sur 23 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|27°
|27°
|Sureste 22 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Sur 24 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|20°
|20°
|Sur 27 - 68 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Sur 17 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Suroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Suroeste 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Oeste 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Oeste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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