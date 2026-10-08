comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (38 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Corrientes este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 19°. Con vientos de 18 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Noreste 16 - 32 km/h
Lluvia
40% 1.3 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23°
Viento
Este 8 - 20 km/h
Lluvia
40% 0.7 mm
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 38 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:26 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 38 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sureste 10 - 41 km/h 90% 7.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
02:00 20° 20° Sureste 18 - 35 km/h 90% 6.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 20° 20° Este 15 - 34 km/h 90% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Noreste 16 - 31 km/h 80% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Este 10 - 30 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Sureste 11 - 22 km/h 60% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 20° 20° Este 13 - 25 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 21° 21° Este 14 - 26 km/h 40% 4.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 22° 22° Noreste 16 - 32 km/h 40% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 23° 22° Noreste 14 - 36 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 24° 24° Noreste 13 - 30 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 25° 27° Noreste 9 - 28 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 25° 26° Noreste 12 - 27 km/h 60% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 24° 24° Noreste 7 - 27 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 23° 20° Sur 9 - 25 km/h 60% 2.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 22° 19° Sureste 8 - 25 km/h 50% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 23° 20° Este 8 - 20 km/h 40% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18:00 22° 22° Sureste 11 - 23 km/h 40% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Este 10 - 22 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 22° 22° Este 9 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Este 7 - 13 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 21° 21° Sureste 10 - 21 km/h 80% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y un nuevo viaje a Estados Unidos:encuentro con Eduardo Bolsonaro y apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

Economía

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos:las claves del rebote del indicador del JP Morgan

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos: las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Plazo fijo octubre 2026:qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

Internacionales

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general: por qué fracasa la elección

Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso provocó una ola de protestas en España

La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

Peste neumónica en Rusia:qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo