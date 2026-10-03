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¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (49 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 13 - 29 km/h
Lluvia
70% 1.2 mm
Tarde
Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
90% 5.1 mm
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 49 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:32
Puesta del sol18:56
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:32 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 49 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 19° 19° Noreste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Norte 13 - 29 km/h 70% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Noreste 5 - 24 km/h 90% 4.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Oeste 4 - 23 km/h 90% 3.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 18° 18° Norte 6 - 21 km/h 90% 6.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Noreste 3 - 20 km/h 90% 8.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 20° 20° Noreste 12 - 25 km/h 90% 4.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 20° 20° Oeste 5 - 34 km/h 90% 4.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 20° 20° Sur 7 - 33 km/h 90% 7.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 14 - 30 km/h 90% 5.1 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Este 10 - 26 km/h 80% 2.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 10 - 19 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sur 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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