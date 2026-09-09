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El clima en Corrientes hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
17°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Este 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 24°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol18:45
Horas de luz11h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:59 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Este 11 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Este 8 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 24° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 23° 24° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 24° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 23° 24° Este 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Este 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 23° Sureste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 21° 21° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Este 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Sureste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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