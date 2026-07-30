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El tiempo en Corrientes hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
18°
Viento
Este 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Este 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 28°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 49m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:37 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 17° 17° Sureste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Sureste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Sureste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Este 15 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 18° 18° Este 12 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Este 12 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 22° 23° Este 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 26° 27° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 27° 28° Noreste 10 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 27° 29° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 27° 29° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 29° Este 12 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Noreste 12 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 24° 24° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 23° 23° Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 22° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 22° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 23° 22° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 23° 22° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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