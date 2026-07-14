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Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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El pronóstico para Corrientes este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 16 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
11°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 16 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 33m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:44 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 29 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 10 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Noreste 10 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 13 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noreste 13 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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