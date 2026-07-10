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¿Qué ropa usar hoy en Corrientes? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Sureste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 13 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:45 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 19 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 9 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Sur 13 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Sureste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Sureste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Sureste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Este 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 22° Este 5 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 23° Este 4 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 23° Este 4 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 23° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 22° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 19° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sur 10 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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