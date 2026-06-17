Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en Corrientes? El pronóstico para este 17 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Corrientes este 17 de junio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 10 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 17 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:44 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 17 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 10 - 19 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 6 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sur 6 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Este 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Este 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 12° Este 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Este 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Este 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Este 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Este 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas

  2. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  3. El tiempo en San Juan hoy, 16 de junio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en San Juan hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

  4. Se acerca un invierno cálido y lluvioso:qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se acerca un invierno cálido y lluvioso: qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Semana corta y fría en Buenos Aires:cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN

    Semana corta y fría en Buenos Aires: cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Economía

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Internacionales

Mall of América:el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Mall of América: el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”