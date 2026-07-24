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¿Qué ropa usar hoy en Corrientes? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:41 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sur 6 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sureste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sureste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sureste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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