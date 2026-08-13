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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Suroeste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:33
Horas de luz11h 6m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:27 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 7 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Oeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 6 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 7 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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