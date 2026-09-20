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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Corrientes este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 17°. Con vientos de 16 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
20°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Noreste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
24°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 31°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:47
Puesta del sol18:50
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:47 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Este 9 - 11 km/h 0% Niebla
02:00 20° 20° Este 9 - 10 km/h 0% Niebla
03:00 18° 18° Noreste 5 - 11 km/h 0% Niebla
04:00 18° 18° Noreste 5 - 12 km/h 0% Niebla
05:00 18° 18° Noreste 4 - 10 km/h 0% Niebla
06:00 18° 18° Noreste 6 - 11 km/h 0% Niebla
07:00 18° 18° Noreste 8 - 14 km/h 0% Niebla
08:00 19° 19° Noreste 10 - 17 km/h 0% Niebla
09:00 20° 20° Noreste 12 - 24 km/h 0% Niebla
10:00 22° 22° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 25° 26° Norte 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 29° Noreste 11 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 29° 31° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 33° Noreste 11 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 31° 34° Norte 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 33° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 33° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 32° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 28° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 26° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 25° 25° Noreste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 25° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 24° 24° Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 24° 23° Norte 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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