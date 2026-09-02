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El clima en Entre Ríos hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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El pronóstico para Entre Ríos este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 12°. Con vientos de 22 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Norte 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol18:46
Horas de luz11h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:17 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 0 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 0 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Norte 9 - 15 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Norte 12 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 13 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Norte 14 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Norte 16 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Norte 19 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Norte 22 - 48 km/h 0% Soleado
14:00 22° 24° Norte 21 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Norte 20 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Norte 19 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Norte 12 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Norte 12 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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