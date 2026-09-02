El clima en Entre Ríos hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Entre Ríos este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 12°. Con vientos de 22 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:17
|Puesta del sol
|18:46
|Horas de luz
|11h 29m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|69%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:17 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Norte 0 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Norte 9 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|13°
|13°
|Norte 12 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|19°
|19°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|22°
|22°
|Norte 22 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|24°
|Norte 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Norte 20 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|23°
|25°
|Norte 19 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Norte 16 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|22°
|Norte 12 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|19°
|19°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Norte 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Norte 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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