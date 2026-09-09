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El clima en Entre Ríos hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sureste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:08 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 0 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 4 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 5 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Este 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Este 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Este 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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