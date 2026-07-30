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El tiempo en Entre Ríos hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Este 19 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:52 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 34 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Sureste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Este 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Noreste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noreste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Este 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Este 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Este 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Este 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Este 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Noreste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Noreste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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