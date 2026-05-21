Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 21 de mayo de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 21 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:47
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|10h 23m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|30%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:47 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|10°
|9°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|10°
|10°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|10°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|10°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|9°
|9°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|9°
|8°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|8°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|9°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Este 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|13°
|13°
|Este 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Este 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|13°
|13°
|Este 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Este 8 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|11°
|11°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|10°
|10°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|10°
|10°
|Este 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|9°
|10°
|Este 4 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|9°
|9°
|Este 4 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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