Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sureste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:47 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Este 11 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Este 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.