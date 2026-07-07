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Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Norte 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:02 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Norte 15 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 17 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Norte 17 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 13 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Norte 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Norte 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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