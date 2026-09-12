comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 18 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 20 - 42 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 19 - 36 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 48m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:04 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 22 - 43 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sur 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 13 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sureste 20 - 40 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 18 - 39 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sur 19 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Sur 22 - 43 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Sur 22 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sur 22 - 43 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sur 22 - 43 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sur 20 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Sur 18 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Sur 18 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Sur 19 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° 10° Sur 20 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° Sur 19 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 16 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. No hay tormentón, pero sí chaparrones:cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

    No hay tormentón, pero sí chaparrones: cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

  2. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  3. Aire antártico en el AMBA:cuándo llega el frío extremo y qué pasará con las tormentas

    Aire antártico en el AMBA: cuándo llega el frío extremo y qué pasará con las tormentas

  4. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  5. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno analiza ampliar las sanciones por Malvinas a la minería, pesca, turismo y otras actividades

El Gobierno analiza ampliar las sanciones por Malvinas a la minería, pesca, turismo y otras actividades

Intendentes peronistas bonaerenses recibieron a Ricardo Quintela y analizaron la situación de las provincias

Base Naval Integrada de Ushuaia:el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

Economía

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

El riesgo país bajó a 485 puntos, su nivel más bajo en casi un mes:cómo operó la economía argentina este 11 de septiembre

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Internacionales

11-S:la CIA desclasificó 71 informes y reveló qué sabía sobre Bin Laden antes de los atentados

11-S: la CIA desclasificó 71 informes y reveló qué sabía sobre Bin Laden antes de los atentados

Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años:la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Donald Trump aprovechó el acto por el 11 de septiembre para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

Encontró más de 1.000 reales en la calle, emprendió una campaña de 12 días para devolverlos y le salvó el mes a un ayudante de albañil