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¿Qué ropa usar hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 10 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:55 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 10 - 20 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Noreste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noreste 3 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Norte 2 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Este 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sureste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sureste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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