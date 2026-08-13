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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 17 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sureste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sureste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 11°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 54m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:40 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Este 22 - 33 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Sur 15 - 27 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 15 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 15 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 17 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sur 18 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Sureste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sureste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sureste 20 - 39 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Sureste 18 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Sureste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Sureste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
19:00 10° 10° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Sureste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Este 11 - 24 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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