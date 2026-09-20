Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 20 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.