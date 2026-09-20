Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Entre Ríos este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 15°. Con vientos de 20 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 20 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:54
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:54 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 20 - 49 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Norte 20 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|18°
|18°
|Norte 19 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|16°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|20°
|20°
|Norte 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|22°
|22°
|Norte 16 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|23°
|24°
|Norte 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|25°
|Norte 14 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|25°
|Norte 6 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Norte 4 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|23°
|Suroeste 13 - 20 km/h
|40% 0.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sur 19 - 49 km/h
|60% 3.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 33 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 35 km/h
|70% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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