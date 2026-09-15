comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol18:46
Horas de luz11h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:50 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sur 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sureste 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 12 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 8 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cambio rotundo en el clima de Buenos Aires:cuándo sube la temperatura y qué día llega a 26 grados

    Cambio rotundo en el clima de Buenos Aires: cuándo sube la temperatura y qué día llega a 26 grados

  2. Frío extremo y aire polar en Buenos Aires:cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío extremo y aire polar en Buenos Aires: cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia:cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia: cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Alerta por un cambio brutal del tiempo:el fenómeno que provocará temperaturas bajo cero, nieve y viento feroz

    Alerta por un cambio brutal del tiempo: el fenómeno que provocará temperaturas bajo cero, nieve y viento feroz

  5. Pronóstico en San Luis:cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

    Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Economía

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Planeta

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica