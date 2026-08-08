Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

El pronóstico para Formosa este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 21 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 21 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:27
|Puesta del sol
|18:29
|Horas de luz
|11h 2m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:27 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 40 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noreste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Norte 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Noreste 6 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|13°
|13°
|Este 4 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 5 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Norte 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Norte 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Norte 2 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|18°
|18°
|Sur 8 - 17 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 17 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|19°
|19°
|Sureste 7 - 16 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|19°
|19°
|Sureste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 21 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Sureste 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 16 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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