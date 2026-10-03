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¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (18 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Noreste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Suroeste 12 - 36 km/h
Lluvia
70% 3.5 mm
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 27 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:30
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:30 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 27 - 59 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 22° 22° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 23° 24° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 25° 26° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 29° Noreste 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 31° Norte 27 - 57 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 32° Norte 22 - 58 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 29° 30° Norte 11 - 49 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 23° 23° Suroeste 12 - 34 km/h 50% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Suroeste 12 - 36 km/h 70% 3.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Suroeste 27 - 48 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 20 - 48 km/h 90% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Sureste 9 - 34 km/h 90% 3.8 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
21:00 20° 20° Este 15 - 30 km/h 80% 2.6 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sur 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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